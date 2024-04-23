Лукашенко решил построить еще одну заставу на границе с Украиной 23.04.2024, 19:12

Работы оценили более чем в $7,5 миллионов.

К октябрю 2025 года в Беларуси планируют построить пограничную заставу в деревне Ласицк Пинского района. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок, заметила «Медиазона».

На строительство заставы планируют потратить 24 715 436 рублей. Согласно документам, работы планируют начать уже в мае, а закончить в октябре 2025 года.

По состоянию на 2019 год в деревне Ласицк проживало 439 человек. В шести километрах к югу проходит граница с Украиной.