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Лукашенко решил построить еще одну заставу на границе с Украиной

  • 23.04.2024, 19:12
Лукашенко решил построить еще одну заставу на границе с Украиной

Работы оценили более чем в $7,5 миллионов.

К октябрю 2025 года в Беларуси планируют построить пограничную заставу в деревне Ласицк Пинского района. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок, заметила «Медиазона».

На строительство заставы планируют потратить 24 715 436 рублей. Согласно документам, работы планируют начать уже в мае, а закончить в октябре 2025 года.

По состоянию на 2019 год в деревне Ласицк проживало 439 человек. В шести километрах к югу проходит граница с Украиной.

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