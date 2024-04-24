Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине 24.04.2024, 7:35

Байден пообещал подписать законопроект уже сегодня.

Сенат США сегодня, 23 апреля (24 апреля - по минскому времени), одобрил законопроект о предоставлении военной помощи Украине. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Об этом стало известно в понедельник в ходе трансляции заседания.

В ходе голосования за законопроект, предусматривающий предоставление Украине помощи на 61 млрд долларов, в финале 79 сенаторов отдали свои голоса «за».

Против высказались 18 сенаторов.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Глава Белого дома пообещал подписать законопроект о помощи Украине, как только он будет на его столе в среду.

«Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин», - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине и выразил благодарность Сенату, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, всем американцам и президенту Америки Джо Байдену.

«Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него», - написал Зеленский в Telegram.

Он отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Зеленский также сказал, что благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.

Что США предусмотрели для помощи Украине

Данный законопроект предусматривает выделение финансов на помощь Украине на общую сумму более 60 миллиардов долларов. В частности, 49,9 млрд долларов предусмотрено на оборонные расходы, 1,57 млрд будет направлено на экономическую помощь и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

В то же время законопроект предусматривает 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, но эти деньги будут предоставлены как кредит. Его условия будут определены отдельным договором.

Данный кредит в дальнейшем может быть списан. Такие полномочия будет иметь президент США, но после выборов 5 ноября 2024 года.

Как ожидается, законопроект будет немедленно подписан президентом США. После этого, Вашингтон в кратчайший срок должен выделить Украине новый пакет военной помощи.

Помимо помощи Украине, пакет также включает в себя 26 миллиардов долларов помощи Израилю, 8 миллиардов долларов на поддержку союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также предусматривает новые санкции против России, Китая и Ирана, а также предоставляет президенту США полномочия использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Что может быть в новом пакете помощи от США

На днях стало известно, что в этот раз администрация американского президента Джо Байдена готовит больший пакет военной помощи Украине, чем обычно.

Ожидается, что новая помощь Украине будет включать бронетехнику как дополнение к срочно необходимым артиллерийским системам и средствам противовоздушной обороны.

По данным западных СМИ, пакет будет содержать:

боевые машины «Брэдли»;

«Хаммеры»;

бронетранспортеры M113;

артиллерию;

средства противовоздушной обороны;

ракеты.

Также Украина может получить дальнобойные ракеты ATACMS.