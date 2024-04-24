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В Одессе прогремели взрывы

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  • 24.04.2024, 8:06
  • 2,106
В Одессе прогремели взрывы

Часть города осталась без света.

Утром 24 апреля российские военные атаковали Одессу. В городе раздались взрывы. После «прилетов» поднялся дым.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Местные Telegram-каналы сообщили, что часть Одессы осталась без света.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, россияне запустили по городу две крылатые авиационные ракеты.

Также этой ночью армия РФ ударила ракетами С-300 по Харькову. Под огнем находился Шевченковский район города. Целенаправленному удару подвергся жилой комплекс.

Местные власти сообщили, что в результате атаки повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов. Также перебит газопровод, службам пришлось отсоединять газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты.

Кроме Харькова, россияне обстреляли и центральную часть Золочева Богодуховского района. Там повреждены административные помещения, пострадавших пока нет.

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