Генсек НАТО: Страны Альянса обладают 50% мировой военной мощи 3 24.04.2024, 8:50

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Йенс Столтенберг

Столтенберг встретился в Варшаве с премьер-министром и министром обороны Польши.

23 апреля на территории военной части 1-й Варшавской бронетанковой бригады им. генерала Тадеуша Костюшко в районе Весола столицы Польши состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска, заместителя премьер-министра Польши, министра нацобороны Владислава Косиняка-Камыша с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает «Польское радио».

Премьер-министр Великобритании прибыл в Польшу, чтобы сообщить об оказании его страной военной помощи Украине на сумму 500 млн фунтов стерлингов.

Йенс Столтенберг привел в пример Великобританию, которая к 2030 году будет тратить на оборону 2,5% ВВП: «На прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе мы согласились, что два процента расходов — это минимально необходимый минимум».

Для сравнения: правительство РП запланировало расходы на оборону на 2024 год в размере 3,1% от ВВП.

Генеральный секретарь НАТО также ожидает, что США останутся преданным и верным союзником, независимо от исхода президентских выборов: «В интересах безопасности Соединенных Штатов находиться в Североатлантическом альянсе и иметь более 30 союзников и друзей по НАТО. США являются крупным союзником и имеют 25% мирового ВВП, а вместе мы имеем 50% мирового ВВП – в два раза больше. Вместе мы также составляем 50 процентов мировой военной мощи».