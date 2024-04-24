В Польше автобус с белорусами вылетел в кювет и врезался в дерево
- 24.04.2024, 9:29
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Причины аварии устанавливаются.
Недалеко от польского города Седльце в ДТП попал автобус с белорусскими туристами. Об этом утром 24 апреля сообщило местное издание Tygodnik Siedlecki.
По данным представителя экстренных служб, около 6.00 24 апреля автобус, в котором находились 15 человек, вылетел с дороги в кювет, перевернулся на бок и врезался в дерево.
В аварии пострадали пять человек. Они получили легкие травмы. Причины аварии устанавливаются.