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Шойгу занервничал после голосования за помощь Украине от США

  • 24.04.2024, 9:34
Шойгу занервничал после голосования за помощь Украине от США

Пообещал «ответ».

В России грозятся усилить атаки на логистические центры и склады западного оружия в Украине после голосования Палаты представителей США о предоставлении стране американской помощи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского Минобороны заявил, что его страна якобы «развеяла миф о превосходстве западных вооружений», а российские войска удерживают инициативу на линии фронта.

«Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия», - заявил он.

Напомним, что сегодня Сенат США одобрил законопроект о предоставлении военной помощи Украине. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

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