СМИ: В Могилеве задержали дочь Григория Костусева 2 24.04.2024, 10:36

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Женщину отправили в ИВС.

Провластный телеграм-канал «Шестой регион» опубликовал видео о задержании преподавательницы могилевской автошколы.

По информации «Медиазоны», речь идет о Екатерине Костусевой, дочери лидера партии БНФ Григория Костусева.

На камеру женщина говорит, что в 2020 году «оказывала содействие экстремистскому формированию «Вясна» и в 2021 году зарегистрировалась в боте «Плана Перамоги».

— Сейчас я направляюсь в ИВС, — вынудили сказать под запись задержанную.

Что конкретно вменяют задержанной, авторы канала не уточняют.