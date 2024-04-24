СМИ: В Могилеве задержали дочь Григория Костусева

СМИ: В Могилеве задержали дочь Григория Костусева2
- 24.04.2024, 10:36
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Женщину отправили в ИВС.
Провластный телеграм-канал «Шестой регион» опубликовал видео о задержании преподавательницы могилевской автошколы.
По информации «Медиазоны», речь идет о Екатерине Костусевой, дочери лидера партии БНФ Григория Костусева.
На камеру женщина говорит, что в 2020 году «оказывала содействие экстремистскому формированию «Вясна» и в 2021 году зарегистрировалась в боте «Плана Перамоги».
— Сейчас я направляюсь в ИВС, — вынудили сказать под запись задержанную.
Что конкретно вменяют задержанной, авторы канала не уточняют.