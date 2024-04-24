В Минобороны Беларуси заявили о разработке лазерного оружия 26 24.04.2024, 13:30

4,144

иллюстративное фото

Оно якобы «основано на новых физических принципах».

В Беларуси разрабатывают лазерное оружие. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил по научной работе полковник Виктор Тумар на военно-научной конференции в Минске.

Спикер подчеркнул, что белорусская оборонная промышленность ориентируется на отечественных производителей.

— Мы движемся к созданию средств борьбы, которые основаны на новых физических принципах, — сообщил Виктор Тумар.