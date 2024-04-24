ВСУ попали ракетами Storm Shadow в «гнездо» офицеров РФ 4 24.04.2024, 15:28

9,044

Много убитых и раненых.

Потери РФ на 24 апреля 2024 года в Украине возросли. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о попаданиях по месту базирования российских офицеров.

Об этом он написал в Telegram.

«1:20 час. Сегодня. Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На сейчас известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все - лица офицерского состава», - отметил он.

Он добавил, что косвенными последствиями этого удара является то, что оккупантов срочно передислоцируют с территории ферм и складов Мангушской и Никольской частей района в лесополосы. Таким образом враг хочет предотвратить новые попадания, как отметил Андрющенко, «толстых ракет» (название Storm Shadow среди оккупантов).

Позже Петр Андрющенко сообщил, что количество убитых офицеров РФ возросло до семи, раненых — до 20.