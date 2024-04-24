Германия начала охоту за «сотнями» российских и китайских шпионов 8 24.04.2024, 18:19

2,188

За последнюю неделю немецкие службы безопасности провели три громких ареста.

За последнюю неделю немецкие службы безопасности провели три громких ареста российских и китайских шпионов, один из которых даже оказался помощником члена Европейского парламента от Германии. И это только верхушка айсберга, сказал Financial Times Константин фон Нотц, председатель парламентского комитета по разведке.

«Мы сейчас обсуждаем новые способы, которыми авторитарные государства пытаются дестабилизировать наши демократии и влиять на них практически ежедневно... Стоит исходить из того, что в Германии сотни шпионов пытаются нанести ей вред», - сказал фон Нотц.

На прошлой неделе немецкий спецназ задержал в Баварии двух человек, имеющих гражданство России и Германии, которые следили за военными заводами, путями доставки вооружений и базой США, где готовят украинских танкистов. Они также планировали диверсии на военных и промышленных объектах, в том числе с целью сорвать поставки оружия Украине. Германия занимает второе место среди западных стран по объему таких поставок. На первом идут США, и после принятия закона о новом раунде военной помощи Украине на $60,8 млрд транспортировка грузов начнется, как ожидается, уже на этой неделе с американских баз в Германии, а также в Польше.

Кроме того, в понедельник в земле Северный Рейн — Вестфалия были задержаны трое граждан Германии, которых подозревают в попытке продать военные технологии Китаю. А на следующий день был арестован Цзиань Гуо, один из трех сотрудников члена партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Краха, которые имели полный доступ к материалам Европейского парламента. Прокуратура Германии обвинила Цзианя в работе на Министерство госбезопасности Китая; неизвестно, сколько времени он это делал, но в январе, по утверждению прокуроров, он «постоянно» передавал в Китай информацию с закрытых переговоров в Европарламенте. Кроме того, он собирал данные о находящихся в Германии китайских диссидентах.

Крах — один из ведущих кандидатов от «Альтернативы для Германии» на июньских выборах в Европарламент, где он сейчас входит в комитет по международной торговле и подкомитеты по обороне и безопасности, а также по правам человека.

Во всех трех делах одну из главных ролей в раскрытии деятельности шпионов сыграла служба внутренней разведки — Федеральное управление по защите конституции (BfV), отмечает FT. «Наши службы безопасности, особенно BfV, радикально усилили борьбу со шпионажем. И последние успешные расследования это подтверждают», — заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Российские разведывательные службы понесли значительный урон после начала войны в Украине, когда европейские страны активизировали борьбу с ними. В Германии, например, в декабре 2022 г. был арестован работавший на Россию высокопоставленный офицер Федеральной разведывательной службы, а в феврале 2023 г. по запросу Берлина во Флориде был задержан и передан немецким властям человек, который помогал ему передавать секретную информацию Федеральной службе безопасности России. Кроме того, страны Европы выслали около 400 дипломатов, многие из которых пользовались дипломатическим прикрытием для осуществления шпионской деятельности.

Но затем Россия стала восстанавливать шпионскую сеть, а оперативники потянулись вслед за антивоенно настроенными и бежавшими от мобилизации россиянами в страны Европы, Центральной Азии и Закавказья. Как рассказывали The Wall Street Journal сотрудники разведок США и Европы, российские спецслужбы действуют все более беззастенчиво и изобретательно в подавлении инакомыслия за рубежом.

Авторитарные страны будут использовать «против нас все возможные методы – шпионаж и кибератаки, влияние и дезинформацию, распространение оружия и диверсии, а также государственный терроризм», сказал в понедельник на организованной BfV конференции руководитель службы Томас Хальденванг.