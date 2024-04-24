Британская разведка: Рекордное число россиян попросили убежища на Западе 8 24.04.2024, 18:29

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Россияне спасаются от службы в армии.

Россияне массово просят убежище в странах Запада, чтобы избежать отправки на войну с Украиной. Количество таких обращений от граждан РФ, уклоняющихся от службы в армии, достигло рекордного уровня, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании. Конкретные цифры ведомство не приводит.

В то же время разведка указывает на данные «Медиазоны», согласно которым в марте этого года в России вынесли 684 приговора по уголовным делам о самовольном оставлении части. Высокая динамика наблюдается с февраля — тогда впервые в истории в суды было направлено более семисот таких дел. Это также может свидетельствовать о том, что россияне все меньше хотят воевать. В целом с начала мобилизации в суды поступило почти 7,4 тысячи дел о самоволке. Рекордсменами стали Московская (496 дел), Свердловская (258) и Оренбургская (255) области.

«Многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт», — отмечают в разведке. Там напоминают, что военные, в том числе принудительно призванные во время мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на службе бессрочно в соответствии с указом президента Владимира Путина. Уволить их могут лишь по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с приговором суда, предусматривающим реальное лишение свободы.

С начала войны в Украине 4431 россиян подали прошение о предоставлении убежища в Германии. На данный момент решение вынесено только в отношении половины из них. При этом 1905 граждан РФ направили в страны, которые выдали им визу, чтобы их запросы рассматривались уже там, в соответствии с Дублинским регламентом.

Сама Германия предоставила убежище 159 россиянам и отклонила 412 прошений. Доля одобрений устойчиво снижается: в 2022 году соотношение отрицательных решений к положительным составляло три к двум, а теперь — девять к одному.

В марте стало известно, что суд во Франции (CNDA) впервые согласился предоставить убежище россиянину, которому грозила мобилизация. Его имя не раскрывалось. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — рассказывала адвокат истца Юлия Ямова.

Согласно расчетам проекта Re: Russia, с начала войны из России уехали от 817 тыс. до 922 тыс. человек, что стало рекордом с 1920-х годов, когда жители страны бежали от большевистского террора и Красной армии. Президент Владимир Путин был «лично задет» массовой эмиграцией россиян, рассказывал ранее The Moscow Times источник в правительстве. По его словам, ответом на бегство от мобилизации стал закон об электронных повестках, который де-факто создает в РФ реестр невыездных граждан, а также вводит существенные поражения в правах для «уклонистов», вплоть до запрета распоряжаться имуществом и управлять автомобилем.