Tesla представила новый электромобиль Model 3 Performance 24.04.2024, 18:53

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Компания Tesla представила новую версию своего популярного электромобиля Model 3. Эта модель получила значительное обновление, направленное на повышение ее производительности и эффективности.

Новая версия Model 3 Performance внешне похожа на предыдущую модель, представленную в сентябре прошлого года. Однако она имеет ряд технических улучшений, которые делают ее более мощной и эффективной.

Главной особенностью новой Model 3 Performance является ее высокая производительность. Автомобиль оснащен мощным двигателем, который позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Это на 22% быстрее, чем у предыдущей модели.

Кроме того, она имеет более эффективный двигатель, который потребляет меньше энергии. Это позволяет увеличить запас хода автомобиля до 476 км.

Внешний дизайн автомобиля также был улучшен. Благодаря новым 20-дюймовым колесам и снижению коэффициента трения до 0,208 Cd, автомобиль стал более аэродинамичным. Это позволило улучшить его управляемость и снизить расход энергии.

В салоне новой Model 3 Performance установлены спортивные сиденья, которые обеспечивают более комфортное вождение. Кроме того, автомобиль оснащен 15,4-дюймовыми сенсорными экранами спереди и 8-дюймовыми сзади.

Новая Model 3 Performance уже поступила в продажу в США по стартовой цене 52 990 долларов.