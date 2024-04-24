Курс биткоина снизился 24.04.2024, 22:04

Сколько стоит криптовалюта.

Курс биткоина (BTC) в начале американской торговой сессии вечером, 24 апреля, просел на 2,5%, в моменте опустившись на бирже Binance до отметки $64 519 тыс. в паре к стейблкоину USDT. На вечер 24 апреля биткоин торгуется у отметки $65 тыс. За минувшие сутки первая криптовалюта потеряла в цене более 2%, по данным CoinGecko.

По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах ликвидировано 78 620 позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $167 млн. Это значит, что трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило средств для их обеспечения. Самый крупный отдельный ордер на ликвидацию позиции на сумму $5,66 млн был исполнен по фьючерсному контракту ETH-USD-SWAP на криптобирже OKX.