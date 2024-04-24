Первый в мире летающий автомобиль совершил полет в Вашингтоне 2 24.04.2024, 22:20

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Первый в мире летающий автомобиль недавно совершил свой первый полет в Мозес Лейк, штат Вашингтон, в международном аэропорту Грант Кантри. Самолет, известный как Switchblade, был разработан авиастроителем Samson Sky.

Switchblade – это разрешенное на улицах трехколесное транспортное средство, которое можно превратить в летающий самолет менее чем за три минуты. Он поставляется с двумя выдвижными крыльями и хвостом, сворачивающимся в тело. Об этом пишет издание theblaze.com.

Летающий автомобиль может вместить двух пассажиров. Switchblade может двигаться со скоростью 125 миль/час по дороге и 190 миль/час – в воздухе, а также подниматься на высоту 13 000 футов над уровнем моря. Также отмечено, что он может проехать 700 миль на одном баке бензина и 450 миль, если пилот решит поднять его в воздух.

Однако летающий автомобиль обойдется потенциальному покупателю дорого. По оценкам, только базовая модель стоит около 170 000 долларов. Покупатель также должен будет построить 51% автомобиля, поскольку он считается экспериментальным самолетом. Но компания говорит, что это будет направлять покупателя в процессе постройки, таким образом облегчая его.

Кроме того, каждый желающий летать должен иметь лицензию частного пилота. Но это не остановило около 2300 человек из 57 стран, уже забронировавших самолет.

Еще неизвестно, сыграет ли экспериментальное судно роль в эволюции транспорта или оно будет просто игрушкой для богатых и авантюристов.