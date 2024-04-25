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Джо Байден одобрил законопроект против TikTok

  • 25.04.2024, 5:38
Джо Байден одобрил законопроект против TikTok

Платформу запретят.

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает запрет социальной сети TikTok в стране. Ранее документ, запрещающий продажи приложения в магазинах компаний Apple и Google одобрили Сенат и Палата представителей Конгресса.

Платформу запретят при условии, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес иному владельцу в течение девяти месяцев. Срок может быть продлён ещё на три месяца, если будет прогресс в совершении сделки.

Сторонники ограничений заявляют, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности США. Китайское правительство, по их словам, может использовать свои законы о спецслужбах против компании ByteDance, вынудив её выдавать властям КНР персональные данные граждан США, пользующихся TikTok.

Многочисленные источники сообщали о связях ByteDance с правительством Китая и применением политической цензуры. ByteDance несколько раз оказывалась под расследованием в США и других странах.

TikTok, которым пользуются около 170 миллионов американцев, заявил, что компания никогда не передавала информацию о пользователях в США и никогда не получала такие просьбы от китайского правительства.

Чтобы попытаться развеять опасения, TikTok заключил договор с корпорацией Oracle и с 2020 года начал хранить данные пользователей в США, в облачной инфраструктуре американской фирмы.

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