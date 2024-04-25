Арест заместителя Шойгу стал ударом для Пескова

Арест заместителя Шойгу стал ударом для Пескова2
- 25.04.2024, 7:59
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Опубликованы уникальные фото.
Задержание и арест в России заместителя министра обороны Тимура Иванова является болезненным ударом для Пескова, поскольку спикер Кремля состоял в близкой дружбе с заместителем Шойгу.
Оппозиционные российские СМИ раскопали подробности шикарной жизни Иванова, который тратил миллионы долларов на свою супругу, недвижимость и роскошную жизнь в российская столице.
Иванов, близкий соратник министра обороны Шойгу, поддерживал тесные отношения с Песковым.
Сеть заполнили фотографии роскошных мероприятий, дней рождения и отпусков, проводимых семьей Иванова вместе с семьей Пескова и его супругой Навкой.
Telegram-каналы, близкие к российским спецслужбам, начали распространять в Сети фотографии, где Песков и арестованный Иванов находятся вместе, наслаждаясь алкогольными напитками и отдыхая на роскошных курортах.