В России арестовали счета и недвижимость заместителя Шойгу и его родственников 6 25.04.2024, 10:30

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Тимур Иванов

В том числе и активы бывших жен.

Московский суд наложил обеспечительные меры на банковские счета, недвижимость и активы бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который проходит по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным», — рассказал собеседник агентства.

Иванова задержали 23 апреля. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Чиновнику вменяется помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, которые бесплатно делали ему ремонт, рассказал адвокат фигуранта Мурад Мусаев.

Согласно версии следствия, Иванов «вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Эти услуги оказывал «Олимпстрой». По данным источника ТАСС, стоимость услуг могла составить 1 млрд руб.

Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). Чиновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В суде Иванова не признал вину, говорил его адвокат Денис Балуев.

По делу проходят еще два фигуранта: предприниматель Сергей Бородин, которому также инкриминируется получение взятки, и совладелец ООО «Олимпстрой» Александр Фомин, которого подозревают по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Обоих суд арестовал на два месяца.

24 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности замминистра, говорил источник ТАСС. Эту должность он занимал с мая 2016 года и курировал все крупные стройки военного ведомства.