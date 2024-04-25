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Сейм Литвы окончательно отклонил предложение ограничить белорусам поездки на родину

  • 25.04.2024, 13:36
Сейм Литвы окончательно отклонил предложение ограничить белорусам поездки на родину

Поправки не прошли.

Литовский парламент 25 апреля окончательно отклонил поправки в закон, ограничивающие поездки на родину граждан Беларуси и России.

Об этом сообщает «Позірк».

Депутаты Сейма Литвы 23 апреля отклонили две поправки к законопроекту об ограничительных мерах в отношении белорусов и россиян с предложением лишать их вида на жительства за поездки в свои родные страны чаще одного раза в год, а также одного раза в три месяца.

Рассмотрение базового законопроекта было назначено на 25 апреля.

Один из авторов поправок консерватор Аудронюс Ажубалис заявлял, что ограничение поездок живущих в Литве белорусов и россиян в родные страны поможет службам «проверять и контролировать потоки».

Поправки к закону об ограничительных мерах относительно военной агрессии против Украины XIV-1888, которые предусматривают дополнительные возможности для лишения белорусов и россиян ВНЖ, были зарегистрированы в Сейме Литвы 9 апреля.

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