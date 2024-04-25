Тертель пугает Лукашенко атакой литовских беспилотников на Минск 8 25.04.2024, 15:14

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Коллаж: Charter97.org

Литовские власти назвали это бредом.

Белорусские спецслужбы якобы «предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске». Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель 25 апреля на «всебелорусском народном собрании».

— В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Беларуси, — заявил Иван Тертель.

По словам главы КГБ, «соседняя Литва стала местом базирования вильнюсской хоругви», где «под руководством радикалов» и «в непосредственном контакте с литовским парамилитарным формированием «Клуб стрелков» разрабатывают планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, переброске и организации в Беларусь тайников с оружием, взрывчатыми веществами и иными средствами поражения».

«КГБ во взаимодействии с коллегами из других структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не предоставляется возможным», — сказал Тертель.

В Литве прокомментировали заявление Тертеля об «атаке беспилотников»

Представитель стратегических коммуникаций литовской армии Гинтаутас Чунис назвал это дезинформацией, пишет LRT.

— 100%, что это дезинформация, — сказал Гинтаутас Чунис. — Что Литва осуществит атаку беспилотника на Беларусь — это нонсенс, другого слова я не могу подобрать.

Спикер добавил, что подобные заявления со стороны белорусских чиновников вызывают у него «только улыбку».

Представитель командующего литовской армией Живиле Диджгалвене также опровергла информацию, распространяемую главой КГБ.

— Враждебная информационная деятельность характеризуется дезинформацией и ложными обвинениями. Литовская армия не предпринимала и не предпринимает никаких враждебных действий против других стран, — сказала Живиле Диджгалвене.