закрыть
25 апреля 2024, четверг, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тертель пугает Лукашенко атакой литовских беспилотников на Минск

8
  • 25.04.2024, 15:14
  • 2,542
Тертель пугает Лукашенко атакой литовских беспилотников на Минск
Коллаж: Charter97.org

Литовские власти назвали это бредом.

Белорусские спецслужбы якобы «предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске». Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель 25 апреля на «всебелорусском народном собрании».

— В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Беларуси, — заявил Иван Тертель.

По словам главы КГБ, «соседняя Литва стала местом базирования вильнюсской хоругви», где «под руководством радикалов» и «в непосредственном контакте с литовским парамилитарным формированием «Клуб стрелков» разрабатывают планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов, переброске и организации в Беларусь тайников с оружием, взрывчатыми веществами и иными средствами поражения».

«КГБ во взаимодействии с коллегами из других структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не предоставляется возможным», — сказал Тертель.

В Литве прокомментировали заявление Тертеля об «атаке беспилотников»

Представитель стратегических коммуникаций литовской армии Гинтаутас Чунис назвал это дезинформацией, пишет LRT.

— 100%, что это дезинформация, — сказал Гинтаутас Чунис. — Что Литва осуществит атаку беспилотника на Беларусь — это нонсенс, другого слова я не могу подобрать.

Спикер добавил, что подобные заявления со стороны белорусских чиновников вызывают у него «только улыбку».

Представитель командующего литовской армией Живиле Диджгалвене также опровергла информацию, распространяемую главой КГБ.

— Враждебная информационная деятельность характеризуется дезинформацией и ложными обвинениями. Литовская армия не предпринимала и не предпринимает никаких враждебных действий против других стран, — сказала Живиле Диджгалвене.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип