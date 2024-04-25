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Российский «танк-черепаха» стал легкой целью для ВСУ

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  • 25.04.2024, 16:40
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Российский «танк-черепаха» стал легкой целью для ВСУ

Наваренный «сарай» не помог.

Российский танк с огромной антидроновой надстройкой пытался штурмовать позиции ВСУ под Красногоровкой, однако был подбит. Кадры необычной боевой машины обнародовал Сергей Стерненко. На российскую машину была установлена колоссальная конструкция из листового металла, напоминающая передвижной сарай. Ее дополняла радиоэлектронная станция борьбы для защиты от ударных дронов. Также на танке были прикреплены противоминные тралы для расчистки пути.

Такой танк в «сирийском» стиле возглавлял колонну из нескольких БМП, идущую на прорыв украинских позиций. Стерненко подчеркнул, что на данный момент тактика россиян эффективна и не стоит над ней смеяться.

«Оно вызывает смех, если не знать, что это пока эффективно», – сообщил он.

Однако украинские военные все же смогли остановить его. Судя по отсутствию противоминного катка, он взорвался на минных заграждениях.

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