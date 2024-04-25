Эксперт: За замороженные активы РФ можно будет закупать вооружение для Украины 25.04.2024, 16:57

Россия тратит на развязанную ей войну сейчас как минимум вдвое больше, чем Украина.

Российские замороженные активы могут быть использованы не только для восстановления Украины, но и на закупку вооружения для Сил обороны. Об этом FREEДОМ рассказал доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Он напомнил, что Россия тратит на развязанную ей войну сейчас как минимум вдвое больше, чем Украина.

- Российский бюджет больше 110 млрд плюс еще то, что называется секретные статьи — порядка 100 млрд долл., получается, что больше 200 млрд в год Россия тратит на военные действия. Что же в Украине? В Украине все, что она собирает в качестве налогов, идет на оборону от российской агрессии, а с другой стороны, значительная международная помощь идет. Но все равно это в два раза меньше, чем у России. Соответственно, Украине нужно больше закупать вооружения, больше финансировать обороноспособность. Где же брать эти ресурсы? Конечно, из замороженных российских активов, которые уже должны быть не просто замороженными, а конфискованными, — сказал доктор экономических наук.

По его мнению, в решении этого вопроса сдерживающим фактором являются исключительно политические страхи, в частности, по поводу того, что передачу этих активов в пользу Украины РФ будет стараться предотвратить через суды.

- В конечном итоге европейские суды не поддаются влиянию тем страхам, которые может навеивать Россия, судят по чести. С другой стороны, боятся того, что тогда ломанутся другие страны изымать свои активы из Европы или США. Это тоже является достаточно примитивной идеей, ведь изымать активы из европейских банков будет прямым сигналом, что та или другая страна готовится к агрессии. Ну, извините, но в таком случае из этих стран будут уходить инвесторы. Этот сигнал был бы глупейшей идеей потерять рынки, инвесторов, туристов, всех, кого угодно.

Никто не хочет идти по пути России, соответственно, никто не будет этого делать. А то, что инвесторы уже уходят массово из Китая, как раз и есть четкая иллюстрация того, что любая попытка поддерживать агрессора чревата для экономики. Поэтому я не вижу, за какие страхи еще можно цепляться, не передавая Украине замороженные российские активы, — сказал Длигач.