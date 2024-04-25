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Российские оккупанты ударили ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее

  • 25.04.2024, 20:09
  • 1,594
Российские оккупанты ударили ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее

Пострадали пассажиры поезда.

Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, ударили возле железнодорожного вокзала в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Синегубов в 19:15 сообщил о 10 пострадавших в результате ракетного удара РФ. Ранены еще две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

В полиции Харьковской области отметили, что количество пострадавших возросло до восьми. Сейчас они госпитализированы.

В 18:25 Синегубов сообщил, что пострадавшие люди во время ракетного обстрела РФ находились в пассажирских вагонах электропоезда Харьков — Изюм. Он добавил, что три женщины в возрасте 37,47, 60 лет и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы различной степени.

Сейчас устанавливают тип ракеты и другие детали ракетного обстрела россиян.

Как написал Синегубов, сейчас известно о семи пострадавших в результате удара РФ. Он добавил, что детали российской атаки устанавливаются, все соответствующие службы работают на месте.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

В полиции Харьковской области добавили, что РФ обстреляла инфраструктурный объект в городе в 16:20. Полиция работает на месте попадания вражеских снарядов. Правоохранители сообщают о шести пострадавших гражданских.

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