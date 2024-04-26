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Беларусь стала хабом для люксовых авто из Европы

  • 26.04.2024, 8:13
  • 2,148
Беларусь стала хабом для люксовых авто из Европы

Цифры впечатляют.

По данным Польского экономического института, в 2023 году экспорт авто из ЕС в Россию сократился на 90% по сравнению с довоенными показателями. В то же время на белорусском направлении прирост составил 642%.

Наплыв люксовых авто

Цифры, приведенные Польским экономическим институтом, отражают рост экспорта машин в Беларусь не в количественном измерении, а в стоимостном. В 2023 году импорт машин из ЕС в Беларусь достиг 262 млрд евро. По сравнению с 2021-м сумма выросла на 642%.

Поэтому утверждение о более чем шестикратном росте импорта авто в Беларусь будет преувеличением, пишет nashaniva.com.

Озвученные цифры в первую очередь указывают на то, что сильно увеличилась средняя стоимость автомобиля, который импортируется из стран ЕС в Беларусь.

Об этом свидетельствует и другой показатель. Так, например, в случае с машинами с объемом двигателя более 2500 см³ продажи в Беларусь выросли на 1666% в ценовом выражении.

Также определенный вклад в такой бешеный прирост внесла инфляция и мировой рост цен на автомобили, который был вызван в первую очередь последствиями пандемии.

Но, безусловно, главный фактор — то, что Беларусь стала перевалочной базой на пути из Европы в Россию. Еще летом 2023 года ЕС запретил экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра и/или дороже 50 тысяч евро. На Беларусь эти ограничения не распространяются.

На сокращение импорта авто из ЕС в Россию повлияло и то, что российские покупатели испытывают сложности с расчетами из-за санкций в банковской отрасли.

Из каких стран массово едут машины в Беларусь

Основными поставщиками автомобилей в Беларусь стали три европейские страны: Германия, Польша и Литва.

На Германию приходится около 42% экспорта автомобилей из ЕС в Беларусь, на Польшу 27% и на Литву — 10%.

Польша при этом, если брать все группы товаров, — крупнейший экспортер в Беларусь среди стран ЕС. В период с 2021 по 2023 год польский экспорт в Беларусь увеличился на 2/3.

Спрос внутри Беларуси также сильно увеличился

Но стоит отметить, что рост импорта авто из ЕС в Беларусь происходит в том числе за счет внутреннего рынка.

Дело в том, что до полномасштабного вторжения России в Украину и введенных ответных санкций большинство машин, которые продавали белорусские дилеры, производились на заводах в России.

После исхода мировых автопроизводителей из России белорусские дилеры в большинстве своем остались без поставок новых машин.

Если в довоенном 2021 году было реализовано почти 47 тысяч единиц техники, то по итогам 2023 года дилеры продали около 25 тысяч единиц. А в 2022 году всего 17 234 машины.

Поскольку спрос на автомобили среди белорусских покупателей никуда не исчез, российскому производству нашли замену.

Рост импорта авто из Европы в цифровом измерении выглядит следующим образом. Если за 2021 год физические лица импортировали в Беларусь из третьих стран около 35 тысяч машин, то в 2022 году уже около 81 тысячи единиц техники. Данные за 2023 год отсутствуют.

Сохранится ли тенденция?

Похоже, что объемы 2023 года так и останутся пиковыми. Прошлым летом ЕС запретил импорт авто в Россию с объемом двигателя более 1,9 литра или дороже 50 тысяч евро. Поскольку на Беларусь ограничения не распространялись, подсанкционные авто шли в Россию через нашу страну.

Но с конца марта Польша, Литва и Латвия усилили контроль за исполнением санкций. Сейчас подсанкционные в России авто уже не так просто провезти через Беларусь. Европейская таможня требует дополнительные документы, включая подтверждение платежа из белорусского банка.

Как правило, за машины предназначенные для перепродажи в Россию, рассчитывались наличными, криптовалютой или через оффшорные фирмы. Сейчас таким машинам въезд в Беларусь закрыт. Авто в Россию будут поступать более сложным и дорогим путем — через Турцию.

Удалось ли побить рекорды 2010-2011 годов?

Если смотреть на объемы поставок авто из Европы и США в количественном измерении, то нынешнему буму далеко до того, что было в 2010-м — первой половине 2011 года. Тогда за весь 2010 год физические лица импортировали из третьих стран более 250 тысяч авто, а за шесть месяцев 2011-го — 192 тысячи авто.

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