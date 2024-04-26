СМИ: Путину передали прогноз с точными датами начала большой войны с НАТО 16 26.04.2024, 12:16

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Многое зависит от хода боев в Украине.

Большая война между Российской Федерацией и странами-участниками Организации Североатлантического договора может начаться уже в текущем году.

Такое заявление было обнародовано российским ТГ-каналом «Кремлевская табакерка», который ссылается на данные собственных источников в СВР, пишет dialog.ua.

При этом ресурс добавил, что все же более вероятными датами начала большой войны между РФ и НАТО источник называет 2025-2027 годы.

Такой документ с прогнозом Службы внешней разведки России, как уточняет ресурс, был передан главе Кремля Владимиру Путину.

В это же время один из собеседников сообщил изданию, что специалисты дали рекомендации готовиться к серьезному военному столкновению с Западом, причем оно возможно даже сейчас: «Ведь мы предоставим ответ за передачу оружия Киеву и всю остальную помощь Великобритании, США и всем остальным. А вдруг им не хватит терпения, и они дадут нам «ответку». Однако вероятность боевых действий с НАТО в этом году мы рассматриваем как невысокую».

Касательно озвученных дат 2025-2027 годов, то, согласно обнародованной информации, «конфликт, с огромной долей вероятности, начнется именно в эти даты».

Напоследок, ссылаясь на информацию, полученную от еще одного источника в разведке, ресурс добавил, что многое зависит от того, «как и когда мы закончим «специальную военную операцию». Но по этому поводу, добавил напоследок источник, «все в тумане».