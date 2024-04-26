ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве 6 26.04.2024, 14:26

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Борт принадлежал Министерству обороны РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) уничтожило российский многоцелевой вертолет Ка-32, находившийся на московском международном аэродроме Остафьево, который принадлежит Министерству обороны РФ.

Борт Ка-32 также принадлежал Министерству обороны РФ.

Об этом NV сообщил источник в спецслужбах.

Собеседник издания отметил, что вертолет использовали для авиаподдержки российской оккупационной армии, а именно — для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.