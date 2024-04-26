В ГУР показали, как уничтожали вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве 26.04.2024, 14:57

Опубликовано видео операции.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение российского вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве.

Как сообщает пресс-служба ГУР, многоцелевой вражеский вертолет Ка-32 был уничтожен в ночь на 26 апреля на аэродроме «Остафьево» министерства обороны РФ.

Аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием «Газпромавиа», входящим в структуру ОАО «Газпром».

«Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности - для поддержки операций российской оккупационной армии», - уточнили в ГУР.

На видео с аэродрома уничтоженный вертолет стоит на взлетной площадке. Затем видно, как он ярко пылает.