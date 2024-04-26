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Атака дронов ВСУ вдохновила россиянина на сдачу в плен

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  • 26.04.2024, 15:24
  • 2,178
Атака дронов ВСУ вдохновила россиянина на сдачу в плен

И это уже не первый такой случай на фронте.

Во время одной из массовых дроновых атак ВСУ по позициям российских оккупантов еще один россиянин принял правильное решение о сдаче в плен. Видео этого опубликовала пресс-служба 81-й отдельной аэромобильной бригады. Именно ее подразделение SowaFm пополнило обменный фонд Украины, пишет zn.ua.

На видео видно, что защитники Украины сначала забрасывали россиянина боеприпасами, а затем уже атаковали с помощью FPV. Там также слышно, как уже после этого оккупант благодарит ВСУ за «удивительные птички» и «удивительный полет».

«Мы не могли отказать этому гражданину страны 404 в выражении восхищения нашей работой», — прокомментировали благодарность россиянина защитники.

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