Глава белорусского КГБ Тертель урожает ударить по детской больнице в Киеве 28 26.04.2024, 18:10

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Иван Тертель

Украинские власти начали эвакуацию.

В столице Украины Киеве начали срочную эвакуацию двух больниц на улице Богатырской, одна из них детская. Это делают в целях безопасности, сообщили киевские власти в пятницу, 26 апреля.

Как отметили власти столицы Украины, такое решение приняли из-за видео якобы «анонсированного удара РФ по этим медицинским учреждениям», которое распространяют в сети. В администрации уточнили, что информация о том, что в этих больницах находятся военные, — «абсолютная ложь».

Эвакуация началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, пишет BBC.

Это заявление прозвучало на заседании так называемого ВНС. Там Тертель обещал противодействовать мифическим террористам из Украины, и в ходе этого прозвучала угроза в отношении больниц Киева.

«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спинами больных детей», — заявил председатель КГБ Беларуси.