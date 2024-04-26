Глава белорусского КГБ Тертель урожает ударить по детской больнице в Киеве

Глава белорусского КГБ Тертель урожает ударить по детской больнице в Киеве28
- 26.04.2024, 18:10
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Украинские власти начали эвакуацию.
В столице Украины Киеве начали срочную эвакуацию двух больниц на улице Богатырской, одна из них детская. Это делают в целях безопасности, сообщили киевские власти в пятницу, 26 апреля.
Как отметили власти столицы Украины, такое решение приняли из-за видео якобы «анонсированного удара РФ по этим медицинским учреждениям», которое распространяют в сети. В администрации уточнили, что информация о том, что в этих больницах находятся военные, — «абсолютная ложь».
Эвакуация началась после угроз главы белорусского КГБ Ивана Тертеля, пишет BBC.
Это заявление прозвучало на заседании так называемого ВНС. Там Тертель обещал противодействовать мифическим террористам из Украины, и в ходе этого прозвучала угроза в отношении больниц Киева.
«Все эти лица и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их постигнет кара, несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спинами больных детей», — заявил председатель КГБ Беларуси.