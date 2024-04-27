Несколько волн ракет: Россия провела массированный обстрел Украины 1 27.04.2024, 8:11

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В ночь на 27 апреля российские оккупанты провели массированный ракетный обстрел Украины.

Так, еще в 00:55 Воздушные силы Украины сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из аэродрома Оленья в Мурманской области.

Первые ракеты, которые были выпущены этими бомбардировщиками, достигли Украины примерно в 03:50 ночи, хотя тревога была объявлена немного раньше.

«Ракета в Черниговской области курсом на Чернигов!» — написали в ВСУ в 03:52.

Воздушная тревога в Украине

Более часа ракеты летали различными областями Украины. В 04:53 Telegram-канал «Днепр Оперативный» сообщил о взрывах в Днепре. после них над городом увидели «задымление».

Уже в 05:11 утра Воздушные силы заявили, о взлете вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Уже в 05:34 стало известно, что такая ракета движется через Житомирскую область в юго-западном направлении.

В 05:50 в ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого Рога Днепропетровской области. Только в 06:02 был объявлен отбой тревоги. Правда, уже через десять минут тревога снова была объявлена в связи с движением еще одной ракеты в сторону Кривого Рога.

В целом, вражеские ракеты были замечены в Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях.

Как сообщил Telegram-канал «Николаевской Ванек», 5 бомбардировщиков ТУ-95мс атаковали Украину ракетами двумя волнами. Кроме того, россияне запустили «Калибры», «Кинжалы», ракеты Х-59.