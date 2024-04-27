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ГУР уничтожило новейшую российскую РЛС за $5 миллионов

  • 27.04.2024, 9:32
  • 1,966
ГУР уничтожило новейшую российскую РЛС за $5 миллионов

Стали известны подробности уникальной операции.

Группа Главного управления разведки Минобороны Украины «Гуси-9» совместно с военнослужащими 15 ОБрАР «Черный лес» обнаружили и ударили по новейшей российской радиолокационной станции (РЛС) 48Я6 К-1 «Подлет».

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Отмечается, что успешное огневое поражение было нанесено по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

Как пишет ГУР, радиолокационная станция «Подлет» — сравнительно новая российская разработка. На вооружение армии РФ ее начали поставлять только в 2015 году.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

По данным разведчиков, эту РЛС враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

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