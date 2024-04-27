ГУР уничтожило новейшую российскую РЛС за $5 миллионов
- 27.04.2024, 9:32
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Стали известны подробности уникальной операции.
Группа Главного управления разведки Минобороны Украины «Гуси-9» совместно с военнослужащими 15 ОБрАР «Черный лес» обнаружили и ударили по новейшей российской радиолокационной станции (РЛС) 48Я6 К-1 «Подлет».
Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.
Отмечается, что успешное огневое поражение было нанесено по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.
Как пишет ГУР, радиолокационная станция «Подлет» — сравнительно новая российская разработка. На вооружение армии РФ ее начали поставлять только в 2015 году.
Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.
По данным разведчиков, эту РЛС враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.