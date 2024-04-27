Дональд Туск: Российская ракета упала в 15 км от польской границы 3 27.04.2024, 14:32

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Премьер-министр Польши сообщил подробности.

Одна из ракет, которыми сегодня атаковала РФ, упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

Об этом сообщил премьер-министра Польши Дональд Туск в Twitter.

Туск написал, что во Львовской области сегодня ночью «упали десятки бомб и ракет». По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.

Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину, выпустив 34 ракеты разных типов (в частности, аэробалистические «Кинжалы»).

При этом Польша за ночь дважды поднимала в воздух авиацию из-за российской атаки.