Под Часовым Яром не утихают «горячие» бои 27.04.2024, 18:12

В ВСУ раскрыли ситуацию вблизи города.

Бахмутское направление остается одним из самых «горячих». Тут РФ не оставляет попыток захватить Часов Яр и накапливает силы в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера украинской ОСГВ «Хортица» Назара Волошина.

Как рассказал спикер, РФ продолжает давить на Бахмутском направлении, а именно на окраины Часового Яра.

- ВСУ контролируют обстановку как в городе, так и вокруг него. Вражеской российской армии в городе нет, - говорит он.

При этом, как говорит спикер, оккупанты пытаются захватить город, не считаясь с потерями в технике и живой силе.

- Только за последние штурмы враг тактических успехов не имел, несмотря на штурмы всеми средствами. Подобная ситуация в населенных пунктах Богдановка и Ивановское, - добавил спикер.

Оккупанты накапливают силы возле Клещиевки

Кроме того, пытаясь выровнять линию фронта, по его данным, оккупанты также штурмуют Андреевку и Клещиевку.

- В районе Клещиевки замечено увеличение количества российских подразделений. Больше всего штурмов на Часовояровском направлении было проведено в районе Белогоровки, - добавил Волошин.

Планы врага

По его словам, враг сосредотачивает силы для прорыва обороны западнее Бахмута, чтобы выйти на канал «Северский Донец - Донбасс», завладеть Часовым Яром и создать условия для продвижения в сторону Краматорской агломерации.