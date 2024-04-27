Под Часовым Яром не утихают «горячие» бои
- 27.04.2024, 18:12
В ВСУ раскрыли ситуацию вблизи города.
Бахмутское направление остается одним из самых «горячих». Тут РФ не оставляет попыток захватить Часов Яр и накапливает силы в районе Клещиевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера украинской ОСГВ «Хортица» Назара Волошина.
Как рассказал спикер, РФ продолжает давить на Бахмутском направлении, а именно на окраины Часового Яра.
- ВСУ контролируют обстановку как в городе, так и вокруг него. Вражеской российской армии в городе нет, - говорит он.
При этом, как говорит спикер, оккупанты пытаются захватить город, не считаясь с потерями в технике и живой силе.
- Только за последние штурмы враг тактических успехов не имел, несмотря на штурмы всеми средствами. Подобная ситуация в населенных пунктах Богдановка и Ивановское, - добавил спикер.
Оккупанты накапливают силы возле Клещиевки
Кроме того, пытаясь выровнять линию фронта, по его данным, оккупанты также штурмуют Андреевку и Клещиевку.
- В районе Клещиевки замечено увеличение количества российских подразделений. Больше всего штурмов на Часовояровском направлении было проведено в районе Белогоровки, - добавил Волошин.
Планы врага
По его словам, враг сосредотачивает силы для прорыва обороны западнее Бахмута, чтобы выйти на канал «Северский Донец - Донбасс», завладеть Часовым Яром и создать условия для продвижения в сторону Краматорской агломерации.