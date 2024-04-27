Украинский летчик раскрыл, как ВСУ удалось сжечь вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве 1 27.04.2024, 20:13

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Бойцам удалось войти в закрытую зону.

ГУР Украины провело спецоперацию по уничтожению вертолета Ка-32 прямо на московском аэродроме, а вскоре СБУ атаковала два НПЗ и битумный завод в России.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» отметил, что удары по НПЗ в Краснодарском крае были ориентированы на инфраструктуру углеводородной отрасли России.

Свитан считает, что спецоперация на московском аэродроме «Остафьево», состоявшаяся в ночь на 26 апреля, была выполнена с помощью привлеченных либо внедренных туда агентов, то есть это контактный способ.

- Зашли в закрытую зону, уничтожили в принципе любой летательный аппарат, – сказал полковник запаса.

А это, заметил Свитан, эдакая «бочка» с авиационным керосином – главное добраться до нее и поджечь. Если же летательный аппарат с боекомплектом, вторичная детонация может повредить также стоящие рядом.

Удары по НПЗ и битумному заводу

Полковник запаса отметил, что данный удар был направлен именно на инфраструктуру российской углеводородной отрасли.

Ведь, заметил он, НПЗ Краснодарского края ориентированы в большей степени на экспорт. Весь продукт, который производят на Кубани, идет через Новороссийский терминал, зарабатывая для экономики России так называемые "нефтедоллары".

Правильной целью, по его словам, также был выбран битумный завод. Ведь битум ценится в мире.

- Российский битум из тяжелой нефти – один из популярных, – заявил Свитан.

Поэтому, подчеркнул военный эксперт, поражение таких объектов противника должно быть приоритетным.

Как Россия пытается захватить Очеретино

Полковник запаса выразил надежду, что партии боеприпасов, которые сейчас направляются в Украину, остановят оккупантов в районе Очеретино на Авдеевском направлении.

- Это та высота, которую нам терять нельзя, – отметил Свитан.

По его словам, здесь та же картина, что и в Часовом Яру. Россияне уперлись в Очеретино и пытаются идти на Юг, то есть на оцепление нашего гарнизона в районе населенного пункта Бердичи.

Он заметил, что основная задача противника – гарантировать безопасность флангов, потому что любой фланговый удар отсечет главную колонну россиян, которая находится в районе Очеретино.

За Очеретино продолжаются тяжелые бои. Как рассказал спикер ОСУВ «Хортица» Назар Волошин, оккупантам удалось прорваться в поселок. В настоящее время принимаются все меры, чтобы выбить противника из населенного пункта.