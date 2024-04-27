Белорусский врач рассказала, как работать на даче с пользой для здоровья 5 27.04.2024, 20:37

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Следует соблюдать несколько простых правил.

Свежий воздух и продукты «с грядки», конечно, укрепляют здоровье, но медики констатируют: каждый год число гипертонических кризов и травм спины стабильно возрастает именно в дачный сезон.

Заядлые дачники рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем, рассказала агентству «Минск-Новости» заведующая отделением общей врачебной практики 8-й поликлиники Минска Виктория Коскина.

Происходит это от желания «объять необъятное», неумения вовремя остановиться и несоблюдения довольно простых мер предосторожности, объясняет врач.

- Каждый год, начиная с ранней весны до поздней осени, в нашей поликлинике отмечается рост гипертонических кризов, заболеваний спины, – констатирует специалист.

И предлагает несколько рекомендаций, которые превратят ваш труд на дачном участке в удовольствие, а не фактор риска.

Правила работы на даче

При поднятии тяжестей спину держите прямо: проще говоря, сначала присядьте, потом поднимайтесь. Главное – не делать резких движений, иначе можно повредить связки или межпозвоночные диски.

Работайте на грядках, сидя на небольшом стульчике. Так вы снизите нагрузку на поясницу.

Не стойте долго в позе «буквы Г» – при выпрямлении можете заработать головокружение вплоть до обморока.

В солнечную погоду выходите на посадку и прополку только до 10:00 или после 16:00.

Не забывайте, что на природе вас могут поджидать клещи: одевайтесь соответствующе, не игнорируйте само- и взаимоосмотры и в случае укуса обратитесь к врачу.

А главное: медик рекомендует выбирать работу себе по силам и не переоценивать собственные возможности.

- Если почувствовали недомогание, откажитесь от прополки, посадки и прочих садово-огородных работ. Отдохните, почитайте, погуляйте. Это действительно полезно для здоровья, – убеждает Виктория Коскина.