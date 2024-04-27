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Оккупанты продвинулись и закрепились в Очеретино: ВСУ срочно стягивают силы

  • 27.04.2024, 20:44
  • 4,640
Оккупанты продвинулись и закрепились в Очеретино: ВСУ срочно стягивают силы

Идут тяжелые бои.

Российские оккупанты продвинулись в Очеретино в Донецкой области и смогли закрепиться на захваченных территориях. Продолжаются сложнейшие бои. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель украинской ОСУВ «Хортица» Назар Волошин.

Враг атакует украинские позиции четырьмя бригадами.

- Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны Украины, - сказал Волошин.

ВСУ стягивают дополнительные резервы, чтобы не дать оккупантам достичь тактического успеха и помешать возможному прорыву линии обороны.

- С украинской стороны принимаются меры для стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращения контроля над Очеретиным. С этой целью также введены дополнительные силы и средства из резерва, - добавил представитель ОСУВ «Хортица».

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