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«Задача для эрудита»: водитель показал перекресток, который ставит в тупик гостей Гомеля

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  • 27.04.2024, 21:10
  • 1,954
«Задача для эрудита»: водитель показал перекресток, который ставит в тупик гостей Гомеля

Что с ним не так?

Белорус поделился в TikTok роликом с автомобильного видеорегистратора, на котором показал, как проезжает один из курьёзных перекрёстков в Гомеле. По мнению автора видеоролика, этот перекрёсток может поставить в тупик гостей города, отмечает telegraf.news.

«Понятно, что гомельчане каждый день проезжают эту развязку и не задумываются, так как все уже давно понятно и привычно. Но давайте посмотрим на проезд развязки на ТЭЦ-1 глазами приезжего человека, который едет здесь впервые», — предложил автор видеоролика.

Въезжая на перекрёсток с крайней левой полосы, он в начале обратил внимание на дорожную разметку, которая указывала ехать направо и на красный свет светофора с горящей зелёным секцией-стрелкой, разрешающей движение в том же направлении. Однако стоящие впереди водители не двигались с места.

«Может посигналить?», — задался вопросом водитель, после чего все же заметил знак «Направление движения по полосам», который указывал ехать налево, и вспомнил, что знак стоит в приоритете над разметкой.

Въехав на перекрёсток, водитель заметил знак на кольце, который показывал движение направо, но на самом деле обозначал направления для объезда центрального островка, и вновь усомнился в правильности своего решения. Закончил свой манёвр водитель мыслью, что «лучше ходить пешком».

Многие комментаторы согласились с мнением автора. Мол, перекрёсток действительно непростой.

«Я когда переехал с Минска (в Гомеле было мало опыта, а по Минску накатал очень много) первый раз пролетел как орел, возле ТЭЦ сразу объяснили, что так делать нельзя», — написал один из комментаторов.

«Никогда не нравилось по Гомелю ездить. В некоторых местах начинались приступы паники», — написал один из водителей.

«Я обычно в таких случаях глаза закрываю и проезжаю», — пошутил ещё один комментатор, посмотревший видео.

«Перекрёсток для эрудита», — резюмировал обсуждение кто-то.

Некоторые пользователи предположили, что проблема противоречия разметки и знака случилась из-за того, что знак недавно поменяли, а разметку оставили «старой». Кто-то и вовсе написал, что никогда не испытывал проблем с проездом на этом участке.

«Часто езжу там, даже и мыслей не возникало что что-то не так там», — заверил один из водителей.

@avto_sensei Шуточная импровизация на злободневную тему Понятно, что гомельчан каждый день проезжают эту развязку и не задумываются, так как все уже давно понятно и привычно. Но давайте посмотрим на проезд развязки на ТЭЦ-1 глазами приезжего человека, который едет здесь впервые. #обучениевождению #автошколагомель #гомель #урокивождения #автоинструктор #пдд ♬ оригинальный звук - avto-sensei

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