Банки Китая променяли дружбу с Россией на лояльность США 27.04.2024, 21:12

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Китайские банки тщательно проверяют платежи от компаний РФ.

Давление Соединенных Штатов на Китай в вопросе его сотрудничества с Россией, в том числе визит в КНР главы Госдепа Энтони Блинкена, похоже, имеет свои плоды. Китайские банки продолжают задерживать и возвращать внешнеторговые платежи российских компаний, опасаясь попадания во вторичные санкции со стороны США, пишет Reuters (перевод — dialog.ua).

В настоящее время банки Поднебесной обрабатывают транзакции российских фирм в ручном режиме, тщательно проверяя, не связаны ли они с подсанкционными товарами. Более того, финансовые организации запрашивают транспортные документы и в случае установления нахождения российского железнодорожного перевозчика в санкционных списках возвращают платеж.

Из-за нарастающих проблем российские компании вынуждены обращаться к посредникам в третьих странах, через которых сейчас проходит половина транзакций.

Напуганные угрозой финансовые учреждения Поднебесной ограничивают свои отношения с российскими фирмами, которые, в свою очередь, торопятся открыть счета в единственном филиале российского банка в Китае - «ВТБ», однако из-за огромного спроса очередь растянулась на несколько месяцев.

Источники, в том числе торговые консультанты, банкиры, импортеры и экспортеры, пожелавшие остаться анонимными, чтобы поделиться конфиденциальной информацией, сообщили, что задержки транзакций вынуждают российские компании обращаться к услугам посредников в третьих странах, несмотря на связанные с этим риски.

Такими посредниками выступают юрлица из Гонконга, Кыргызстана, Казахстана, ОАЭ.

При этом более крупные российские компании, многие из которых находятся в санкционных списках, отладили эту схему еще год назад.

В то же время использование посредников имеет свои проблемы. Так, они могут взимать комиссию в несколько тысяч долларов за один платеж. Помимо этого, нельзя исключать риск конфискации товаров в случае участия третьих стран. Источник агентства рассказал о конфискованной крупной партии серверов, перевозившейся из КНР в РФ через Казахстан, поскольку эта продукция находится в санкционном списке США.

Между тем один российский импортер сообщил, что у него пропала определенная сумма юаней, которую он пытался отправить в КНР на протяжении месяца.