Мощные взрывы в Крыму: россияне паникуют из-за атаки ATACMS 3 28.04.2024, 8:22

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Эпицентрами стали Джанкой и Евпатория.

Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкой и Евпатории раздались взрывы в ночь на 28 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» и местные паблики.

В сети стали писать о звуках в этих районах взрывов после полуночи. Указывается, что взрыв, в том числе возле Джанкоя, был достаточно мощным.

Между тем представители оккупационных «властей» объявляли о ракетной опасности в Крыму.

«В Джанкое и Джанкойском районе слышали мощный взрыв», - говорится в публикации «Крымского ветра».

При этом в сети сообщают, что после этого также прогремели взрывы в районе Евпатории.

«Джанкой. Громко и долго... Пишут, что в Евпатории тоже громко. Ждем подтверждения», - говорится в местных пабликах.

Вместе с тем российские пропагандисты утверждают об атаке якобы с применением ATACMS в районе Джанкой, при этом якобы все было сбито силами и средствами ПВО оккупантов.

«Все ракеты Atacms были сбиты. 12 штук», - говорится в сообщениях, цитируемых ТГ-каналом «ЧП Джанкой».