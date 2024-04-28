Хренин похвалил атаку Ирана на Израиль 28.04.2024, 9:01

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Виктор Хренин

Лукашенковский министр обороны назвал ее «мудрой и осмотрительной».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал «мудрой и осмотрительной» атаку Ирана на Израиль, сообщило иранское информагентство Tasnim.

Белорусско-иранская встреча прошла во время совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана Астане. Как пишет Tasnim, Хренин заявил, что Минск готов укреплять и развивать сотрудничество с Ираном в различных сферах, несмотря на санкции.

«Хренин также осудил авиаудар израильского режима по дипломатической миссии Ирана в Дамаске 1 апреля, высоко оценив «мудрую и осмотрительную» ответную операцию Ирана в ответ на израильское нападение», — говорится в сообщении агентства.

Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани отметил, что Тегеран и Минск разделяют взгляды по основным региональным и международным проблемам и всегда поддерживали позиции и меры друг друга.