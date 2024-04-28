Православные верующие в Беларуси отмечают Вербное воскресенье 2 28.04.2024, 9:51

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По этому случаю в Минске будет больше патрулей.

Православные верующие Беларуси 28 апреля празднуют Вербное воскресенье — ровно за неделю до Пасхи и за день до начала Страстной седмицы.

В связи с этими праздниками милиция усилит контроль и увеличит число сотрудников на улицах, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Места проведения богослужений, а также прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей, будут взяты под охрану. Увеличится плотность нарядов милиции, несущих службу во всех районах города», — рассказали в ГУВД.

Особое внимание обещают уделить контролю дорожной ситуации. Усиление ожидается и во время православной Пасхи 5 мая.

Вербное воскресенье — неофициальное название праздника. Церковь называет его «Вход Господень в Иерусалим».

Традиция отмечания Пальмового воскресенья, как изначально называется этот праздник, возникла еще в IV веке нашей эры в Иерусалиме. Тогда церковь ввела обычай освящать пальмовые ветви. На наших землях ветви не растущей здесь пальмы заменили вербой. В этот день принято срезать и освящать в церкви или покупать уже освященные веточки распустившейся вербы и приносить их домой.

Вербное воскресенье отмечается во время Великого поста, но в честь праздника дозволяется есть рыбу и пить вино. Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью — Воскресение Господне. Освященные ветки вербы принято хранить весь год.

Католики в этом году отмечали Вербное воскресенье 24 марта.