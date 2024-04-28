СМИ: Ракеты ATACMS уничтожили российскую ПВО на мысе Тарханкут в Крыму 28.04.2024, 11:03

2,636

Есть информация и о попадании в воинскую часть в Джанкое.

Ночью в Крыму были слышны мощные взрывы: СМИ пишут об ударах ATACMS и попадании в воинскую часть.

Так, в ТГ-канале «Крымский ветер» появилось сообщение о том, что ночью, 28 апреля на территории Джанкоя и Джанкойского района можно было услышать звук мощного взрыва.

Согласно имеющейся информации, это произошло после полуночи. Местные жители утверждают, что взрыв был очень мощным.

В то же время представители оккупационной «власти» незаконно аннексированного Крымского полуострова объявили о ракетной опасности. Также СМИ сообщают и о том, что взрывы были не только в Джанкое, но и в Евпатории.

Некоторые российские паблики в Крыму сообщали об ударах американскими ATACMS.

В частности, российские СМИ сообщают, что ночью ВСУ атаковали и уничтожили подразделения ПВО на мысе Тарханкут ракетами ATACMS, предварительно, с кассетной боевой частью.

Россияне предупредили о том, что обстрелы могут усилиться.

В свою очередь ТГ-канал «Ящик Пандоры» опубликовал пост о том, что в Джанкое была атака на военные объекты России.

Более того, в сообщении говорится, что есть попадания в воинскую часть оккупационных сил РФ в Крыму: «Под ударом, как вы уже поняли, военные объекты. Есть информация о попадании в воинскую часть».