Шесть вариантов, как избавиться от скрипа дворников по стеклу авто 5 28.04.2024, 13:48

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Проблема мигом исчезнет.

Стеклоочистители, которые скрипят во время работы, могут стать довольно надоедливой проблемой для любого водителя. В то время, когда за рулем нужно быть спокойными и сосредоточенными, такой звук может отвлекать и раздражать.

Поэтому нелишним будет знать, что делать, если дворники скрипят по стеклу. Есть ряд способов избавиться от такой проблемы, пишет glavred.info.

1. Смазать механизмы

Первоначально нужно приподнять дворники и проверить, продолжают ли они скрипеть в вертикальном положении. Если они в таком положении также издают такой неприятный звук, то нужно смазать все механизмы.

2. Обновить стеклоомывающую жидкость

Может оказаться, что скрип связан с недостаточным количеством стеклоомывающей жидкости в специальном баке. В таком случае для того, чтобы избавиться от проблемы, нужно будет просто долить этой жидкости до нужного уровня.

3. Проверить резинки

Нужно намочить лобовое стекло водой и включить стеклоочистители. Если во время их движения по стеклу появится скрип, то нужно будет заменить резинку или даже всю щетку.

4. Отрегулировать прижим и гайки

Неправильный прижим и плохо отрегулированные гайки фиксации могут быть еще одной причиной, почему скрипят дворники. Надо проверить, с какой силой они прижимаются к стеклу. Если щетки едва-едва двигаются по стеклу, то нужно отогнуть рычаги. Но если с рычагами всё хорошо, а неприятный скрип всё равно не исчезает, то нужно попробовать отрегулировать гайки фиксации.

5. Заменить пружины и рычаги

Нередко после длительного пользования рычаги и пружина, которая между ними расположена, могут ослабнуть, и как следствие во время пользования стеклоочистителями может возникать неприятный скрип. Если именно ослабление рычагов и пружины является причиной возникновения такого звука, то придется заменить эти детали.

6. Проверить стекло

Еще одной вероятной причиной возникновения скрипа может стать износ лобового стекла. Со временем на его поверхности могут появляться сколы или небольшие царапины, и из-за этого стеклоочистители не могут нормально работать. В такой ситуации придется делать полировку стекла или даже заменять его.