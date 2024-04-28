Ракеты атаковали Украину, используя воздушное пространство Гомельской области 3 28.04.2024, 14:41

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Это сделало невозможным их выявление и уничтожение средствами ПВО.

В ночь с 26 апреля на 27 апреля несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщали два украинских мониторинговых канала, пишет «Флагшток».

Канал Monitor опубликовал инфографику Texty.org.ua движения воздушных целей над Украиной в 26–27 апреля.

Схема показывает, что скоростные цели или ракеты «Кинжал», запущенные над территорией РФ, вошли в воздушное пространство Черниговской области, пересекли территорию Беларуси над Брагинским районам и продолжили движение над Киевщиной в направлении запада Украины.

Инфографика ракетной атаки Украины 26-27 апреля 2024 года (Texty.org.ua для Monitor)

Приблизительная траектория пролета ракет над территорией Беларуси на увеличенном фрагменте космической съемки (схема Флагштока)

В соответствии с инфографикой Monitor, ракеты преодолели в воздушном пространстве Беларуси от 19 до 24 километров.

Мониторинговый канал «Український Єнот» в публикации 27 апреля прокомментировал этот инцидент:

«Что еще интересного — часть ракет типа Killjoy (Х-47М2 «Кинжал») пролетела над территорией Беларуси, что сделало невозможным их преждевременное выявление средствами ПВО и уничтожение».

Представитель канала уточнил эту информацию Флагштоку: данные были получены с систем ПВО Украины. Первый пуск был перед полуночью 26 апреля, последующие пуски были 27 апреля после 5 часов утра.

Информации о пусках ракет ПВО из мест базирования в Гомельском, Ельском и Мозырском районах Беларуси 26–27 апреля не поступало. Из этого можно сделать вывод, что противовоздушная оборона Беларуси не смогла отреагировать на появление ракет над своей зоной ответственности или сознательно не реагировала.

Ранее над территорией Беларуси уже фиксировался «транзитный» пролет российской воздушной цели. В 2023 году 25 октября российских беспилотник воспользовался воздушным пространством Беларуси. Тогда система ПВО, расположенная в Мозырском районе, дала залп по цели, однако поразить БПЛА не смогла. Беспилотник продолжил движение в Киевской области.