ВСУ отошли на запад от Бердичей, Семеновки и Новомихайловки 12 28.04.2024, 16:40

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Об этом заявил главком ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась и кое-где россияне имеют тактические успехи. По его словам, самая сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, где Силы обороны отступили на другие позиции.

Об этом Сырский написал в воскресенье, 28 апреля, в своих соцсетях.

«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи», — заявил главнокомандующий.

Он отмечает, что сейчас на фронте происходит динамическое изменение обстановки: «Отдельные позиции переходят „из рук в руки“ несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации».

Сырский в посте рассказал, что сейчас происходит на фронте.

«На этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась — на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск», — доложил главком.

Так в Луганской области россияне пытаются воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя противник ставит выход на административную границу Луганской области, пишет Сырский.

На Купянском направлении основные направления сосредоточения усилий врага — села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также, продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу Северский Донец-Донбасс

Наиболее сложная ситуация, отмечает Сырский, на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

По его словам, противник на этих направлениях привлек до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

«Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки», — сообщил главком.

Он рассказал, что на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог.

«Украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность», — добавил он.