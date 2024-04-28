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Премьер-министр Италии Мелони будет баллотироваться в Европарламент

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  • 28.04.2024, 22:28
Премьер-министр Италии Мелони будет баллотироваться в Европарламент
Джорджия Мелони

Ее имя будет первым в бюллетенях от партии «Братья Италии».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 28 апреля.

Таким образом Мелони будет пытаться повысить поддержку своей партии «Братья Италии», хотя, как отмечает Reuters, она не займет место в Европарламенте в случае избрания.

«Мы хотим сделать в Европе то, что мы сделали в Италии… создать большинство, которое объединит правоцентристские силы и направит левых в оппозицию», — отметила Мелони.

Она также пообещала, что не будет использовать «ни одной минуты» своего времени для проведения предвыборной кампании.

Агентство пишет, что имя премьер-министра будет первым в бюллетенях от партии «Братья Италии» во всех пяти избирательных округах страны на европейских выборах.

Согласно последним опросам, партия Джорджии Мелони является самой популярной в Италии и имеет 27% поддержки, опережая оппозиционную Демократическую партию (ДП) примерно на 20% и левое Движение 5 звезд на 16%, отмечает Reuters.

С 6 по 9 июня 2024 года в Европейский парламент состоятся выборы. Они станут десятыми по счету в истории ЕС.

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