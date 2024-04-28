закрыть
28 апреля 2024, воскресенье, 23:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном

  • 28.04.2024, 22:35
ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.

Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

«Успеха (враг — ред.) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга», - сообщил Сырский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох