ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном 28.04.2024, 22:35

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.

Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

«Успеха (враг — ред.) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга», - сообщил Сырский.