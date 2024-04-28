ВСУ установили контроль над островом Нестрыга под Херсоном
- 28.04.2024, 22:35
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.
Украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.
По словам главкома, российские войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.
«Успеха (враг — ред.) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга», - сообщил Сырский.