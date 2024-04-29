Новый командующий Черноморским флотом РФ прячет корабли 1 29.04.2024, 11:44

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Украинский капитан рассказал, почему россияне пошли на такой шаг.

В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют, сообщили ВМС Украины утром 28 апреля. По каким причинам и чего ожидать от нового командующего Черноморского флота РФ Сергея Пинчука, в эфире Radio NV рассказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

— Если исходить из общей ситуации, то сделать [Пинчук] может не очень много. Его задача, видимо, действительно — сохранить остатки этого флота. Кто знает, как сложится [ситуация] позже, как они думают.

Но нельзя исключать, что жесткие условия мира, которые будут после этой войны, лишат Россию право иметь Черноморский флот вообще. Такое уже было после Крымской войны однажды.

Поэтому командующий не особо активно себя ведет. А он и сделать фактически ничего не может, потому что корабли, которыми он располагает, заточены на что? Они заточены на классическую войну прошлого, а не на войну будущего, элементы которой мы наблюдаем уже сейчас.

Он может обстреливать Украину Калибрами, но не делает этого, потому что знает, что Калибры, во-первых, перехватят, они будут сбиты; а во-вторых, он не хочет рисковать носителями Калибров, потому что это все же, как-никак, а потенциал. На мирных переговорах, возможно, какие-то преференции будут, если флот сохранится, а если нет — то нет.

Кстати, корабли-носители были на боевом дежурстве. Две подводные лодки выходили и мы фиксировали два пуска по четыре Калибры, то есть восемь ракет, шесть из которых были сбиты. О двух других наше командование Воздушных сил не сообщает, потому что, возможно, они где-то потерялись, что-то такое с ними случилось.

Командующий Черноморским флотом (или лучше сказать, флотилией, хотя формально он остается флотом) делает все, чтобы спрятать, скрыть, уберечь эти корабли; зарезервировать за собой, то есть за Москвой, право иметь какой-то аргумент на мирных переговорах в будущем.

Но мы наблюдаем также не просто эвакуацию, мы наблюдаем перевод кораблей (а это уже о многом говорит) с судостроительного завода, например, в Керчи на Волгу в Зеленодольск. Два малых ракетных корабля типа Каракурт (это будущие носители Калибров) они перевели туда для достройки. Потому что не надеются удержать, во-первых, Крым, я так считаю, и достроить [их на полуострове] тем более, потому что у них возникают каждый день новые проблемы, и к тому же это опасно.

Во-вторых, из Севастополя уже второй месяц продолжается эвакуация имущества техупра, то есть технического управления Черноморского флота. Речь идет о том, что обеспечить базирование в портах Кавказа, в частности на оккупированной территории Грузии, невозможно без запасных частей, без необходимости делать ремонты и так далее. А все это есть только в Севастополе. Но в Севастополе опасно.

Поэтому они это все грузят на десантные корабли, поэтому они туда ходят, рискуя, и вывозят все необходимое — запасные части, комплектующие и прочее. Возможно следующей будет эвакуация боекомплектов, горючего и прочего.

Вот так выглядит сейчас Черноморский флот, то есть он уже работает на эвакуацию и это хорошо.