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Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса

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  • 29.04.2024, 14:28
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Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса

Призыву подлежат граждане в возрасте до 27 лет.

В Беларуси офицеров запаса призовут на военную службу. Лукашенко подписал указ №179 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

Призыву подлежат граждане в возрасте до 27 лет, который прошли обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Это плановое мероприятие. Как правило, на службу призывает 260 человек.

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