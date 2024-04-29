Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса 1 29.04.2024, 14:28

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Призыву подлежат граждане в возрасте до 27 лет.

В Беларуси офицеров запаса призовут на военную службу. Лукашенко подписал указ №179 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

Призыву подлежат граждане в возрасте до 27 лет, который прошли обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас.

Это плановое мероприятие. Как правило, на службу призывает 260 человек.