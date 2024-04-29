Белорусская нефтепереработка несет огромные убытки 4 29.04.2024, 18:49

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Для работников приостановлены выплаты.

Белорусская нефтепереработка в начале 2024-го понесла огромные убытки. Такой вывод можно сделать из опубликованных 29 апреля данных Белстата о финансовых показателях отдельных районов Беларуси по итогам первых двух месяцев 2024 года, передает «Флагшток».

Чистый убыток предприятий Мозырского района за январь–февраль 2024 года составил 182,8 млн BYN. В прошлом году за такой же период здесь была получена чистая прибыль в размере 21,6 млн BYN. Удельный вес убыточных организаций района составляет всего 14,3%, в связи с чем огромные убытки практически наверняка можно связать с наиболее крупным валообразующим предприятием района — Мозырским НПЗ.

По информации источника, связанного с деятельностью МНПЗ, первые месяцы 2024 года деятельность завода принесла убытки. Для работников предприятия были приостановлены выплаты, которые регулировались коллективным договором, поскольку они выплачивались из прибыли предприятия.

О том, что это не единичный случай, а общая ситуация в беларусской нефтепереработке, свидетельствуют финансовая статистика Новополоцка, где расположен другой белорусский нефтепераработчик Нафтан. Здесь чистый убыток оказался еще более значительным — 324,5 млн BYN.

Проблемы нефтепереработки негативно сказываются на всей экономике региона. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль всех организаций Гомельской области сократилась почти в 2 раза с 234,2 до 128,2 млн BYN. Экспорт товаров за тот же период снизился на 4,8%.

В 2023 году Мозырский НПЗ назывался в числе трех крупнейших налогоплательщиков Гомельской области. Со второго квартала 2021 года предприятие перестало публиковать финансовую информацию о своей деятельности. В 2020 году Мозырский МПЗ был самым прибыльным предприятием среди всех акционерных обществ Гомельской области.