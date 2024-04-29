Ряд банков Беларуси будет работать по-новому 29.04.2024, 19:03

С мая.

Ряд работающих в Беларуси банков сообщил об изменениях в работе с клиентами, которые вводятся с мая, следует из проведенного «Позіркам» анализа их деятельности.

1 мая «БНБ-Банк» перестанет взимать с физического лица комиссию за обслуживание карточки «1-2-3», если к обозначенной дате списания средств карта закрыта клиентом.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — клиентам этого банка придется платить вознаграждение в размере 10 евро за банковский перевод в этой валюте на счета получателей, открытых в других банках страны.

«Альфа-Банк» разрешил клиентам, открывшим после 25 апреля «Альфа Вклад (безотзывный)» в белорусских рублях на 18 месяцев, пополнять его в течение первых 6 месяцев.

«Технобанк» изменил условия для представителей малого бизнеса, у которых фактический среднемесячный кредитовый оборот по всем текущим счетам в банке не превышает в эквиваленте 250 тыс. белорусских рублей. Стоимость обслуживания банковского пакета «Импортер RUB» за первые три месяца снижается до 99 рублей, количество бесплатных платежей в российских рублях увеличивается до семи; в пакет «Техносинергия» включается 100 платежей в белорусских рублях (стоимость каждого дополнительного платежа — 50 копеек).

«Сбер Банк» увеличил стоимость оформления пластиковой карты в рамках пакета услуг “СберКарта” — с 20 до 25 рублей.

«Беларусбанк» увеличил суточный лимит для держателей пенсионных карт «Клуба «Бархат» с 400 до 600 рублей. Для всех остальных карт максимально возможная сумма средств в день — 3.000 рублей. Ограничения распространяются в том числе на денежные переводы, операции в банкоматах и инфокиосках банка.

«Цептер Банк» предоставил клиентам возможность отправлять платежи в Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан в российских рублях, долларах и евро.

Банк «ВТБ (Беларусь)» запустил для самозанятых и ремесленников сервис дистанционного оформления кредитов до 5.000 белорусских рублей. Этим клиентам также стал доступен онлайн-заказ кредитных карт.

Кроме того, банк вдвое увеличил максимальный размер кредита на покупку автомобиля — до 70.000 рублей на срок до 7 лет. Первые три месяца будет действовать сниженная ставка — до 14,9% годовых.

На 1 марта 2024 года в Беларуси зарегистрировано 22 банка (один из них — «Дельта Банк» — находится в стадии банкротства).

Прибыль банков, работающих в Беларуси, за месяц увеличилась более чем вдвое и на 1 марта 2024 года составила 421,1 млн рублей (рост в 2,1 раза), свидетельствует анализ данных Национального банка о работе и устойчивости финансово-кредитных учреждений.

На 1 марта 2023 года этот показатель равнялся 417,4 млн рублей (прирост год к году на 0,9%).